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Trabzonspor'da Abdullah Avcı 233 gün sonra sahaya iniyor

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Trabzonspor’da Abdullah Avcı 233 gün sonra sahaya iniyor

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyapor'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci dönemine start veriyor. Nenad Bjelica sonrası Avcı’nın hem kadro hem de oyun üzerinde yapacağı dokunuşlar büyük merak konusu.

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