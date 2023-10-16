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Trabzonspor Abdullah Avcı'nın alacağı ücreti KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.10.2023
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Trabzonspor Abdullah Avcı’nın alacağı ücreti KAP’a bildirdi

Trabzonspor, boş sözleşmeye imza atan teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve deneyimli teknik adamın bu sezon için 40 milyon lira garanti ücret alacağını açıkladı.

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