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Son dakika | Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika | Trabzonspor’da 2. Abdullah Avcı dönemi

Son dakika Trabzonspor haberleri bugün....Nenad Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.

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