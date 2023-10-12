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Son dakika | Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika | Trabzonspor’da Nenad Bjelica dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica dönemi kısa sürdü.

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