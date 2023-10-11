11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

Son dakika | Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor’da 2. Abdullah Avcı dönemi

son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör bilmecesi son buldu. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA