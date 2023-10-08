Bjelica’nın 172 günlük maliyeti 11 milyon 965 bin euro

FERNANDEZ BONSERVİSSİZ ALINDI

Bjelica'nın isteği doğrultusunda 1 sezonluk Udinese'den kiralanan ve 2+1 yıllık opsiyonu bulunan stoper Filip Benkovic için bu sezon 1 milyon 100 bin Euro, kulübüne de 500 bin Euro kiralama ücreti ödenirken menajerlik ücreti verilmedi. Bonservissiz alınarak 2 yıl anlaşma yapılan arka çapraz bağlarında sakatlık yaşayan Joaquin Fernandez için bu sezon 1 milyon 300 bin Euro maaş, yüzde 4,4 de menajerlik ücreti verildi.

BAKIC 'GELECEĞE YATIRIM' OLARAK ALINDI

Hırvatistan ekibi Varazdin'den bonservisiyle alınıp 3 yıl anlaşma yapılan Tonio Teklic için kulübüne 1 milyon Euro, futbolcuya bu yıl için 600 bin Euro garanti ücret ödendi. Son olarak Bjelica'nın 'geleceğe yatırım' düşüncesiyle istediği ve 2+2 yıl anlaşılan 20 yaşındaki Ongjen Bakic'e bu sezon 65 bin Euro, yüzde 5 de menajerlik bedeli ödendi.

Nenad Bjelica'nın talebiyle bordo mavili kulübe transfer edilen 5 oyuncunun maliyeti rakamsal olarak toplamda 8 milyon 665 bin Euro oldu. Bjelica'nın fesihle birlikte tüm ücretini alması durumunda 5 aylık maliyeti 11 milyon 965 bin şeklinde gerçekleşecek.

FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR, AVCI HABER BEKLİYOR

Trabzonspor ile Bjelica kesiminde ayrılığı resmiyete dökmek için görüşmeler devam ederken diğer yandan takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı resmi sürecin tamamlanmasını bekliyor. Geçen sezon sürpriz ayrılığa imza atan Egemen Korkmaz'ın da Avcı'nın ekibinde yeniden Trabzonspor'da göreve başlayacağı iddia edildi.