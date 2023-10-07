Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor! İlk aday eski hoca
Süper Lig'de Adana Demirspor'a mağlup olan Trabzonspor'da yönetim kurulu toprlantı gerçekleştirdi. Toplantıdan hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a tam yetki verildi.
Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyet ve sergilediği kötü performans sonrası yönetim kurulu bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.
Bu toplantıda bir hoca değişiminin uygun olacağı kararı çıktı ve son noktayı koyması için Başkan Ertuğrul Doğan'a yönetim kurulu tam yetki verdi.
İLK ADAY ABDULLAH AVCI
Başkan Ertuğrul Doğan'ın kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenilirken, olası yeni teknik direktörler arasındaki en büyük adayın Abdullah Avcı olduğu öğrenildi.
Bordo-Mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı. Hırvar teknik adam, 1,5 puan ortalamasını yakaladı.
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