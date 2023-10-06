Adana'da demir gibi! Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Fırtına zorlu deplasmandan istediğini alamadı ve Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da devirerek 3 puanın sahibi oldu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Fırtına zorlu deplasmandan istediğini alamadı ve Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da devirerek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Onuachu'nun gönderdiği topla buluşan Fountas'ın sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
10. dakikada Svensson sağ kanattan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Niang'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı uzak mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Trabzonspor atağa kalkarken topu kapan Niang'ın sol çapraz uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır sol tarafa uzanarak topu kornere çeldi.
29. dakikada Adana Demirspor öne geçti.Yusuf Sarı'nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu önünde bulan Nani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
40. dakikada Bakasetas'ın pasında topu önünde bulan Visca, ceza sahasına girdi. Kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalacağı sırada savunmanın müdahalesiyle pozisyonunun kaybetti.
43. dakikada Belhanda'nın sol kanattan sağ kanata gönderdiği pasta topa hakim olan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında kale sahası civarında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir topa hakim oldu.
55. dakikada Fountas'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topu göğsüyle yumuşatan Onuachu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın sol çaprazda ceza sahasının uzağından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın sağ çaprazdan ceza sahası önünden vuruşunda top dışarı çıktı.
85. dakikada sağ kanatta ceza sahası uzağından Teklic'in yerden sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Berat Özdemir'in sol çaprazdan ceza sahasına havalandırdığı topu orta kaleci Ertaç Özbir ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 1-0 kazandı.
ADANA DEMİRSPOR – TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ…
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?
- AÖF ders seçimi ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? AÖF ders seçim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?