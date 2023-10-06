Adana'da demir gibi! Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Fırtına zorlu deplasmandan istediğini alamadı ve Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da devirerek 3 puanın sahibi oldu.