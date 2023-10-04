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Trabzonspor'da yüzleri güldüren gelişme! 3 futbolcu takıma döndü

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Trabzonspor’da yüzleri güldüren gelişme! 3 futbolcu takıma döndü

Son dakika Trabzonspor haberleri | Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Bordo mavili ekipte sakat olan 3 futbolcu antrenmanlara başladı.

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