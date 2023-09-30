30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'un konuğu Pendikspor! İlk 11'ler belli oldu...

Trabzonspor'un konuğu Pendikspor! İlk 11'ler belli oldu...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
ABONE OL
Trabzonspor’un konuğu Pendikspor! İlk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer, bu karşılaşmayı kazanarak yükselişe geçmek isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanlar çıkarmak istiyor. Zorlu mücadele öncesi ise Trabzonspor-Pendikspor maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte tüm detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA