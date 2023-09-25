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Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş! Hatayspor 3-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Hatayspor’dan muhteşem geri dönüş! Hatayspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına 2-0 önce geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Hatayspor muhteşem bir geri dönüş yaparak maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Aburjania ile paslaşarak cezaalanına sokulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda top kalecide kaldı.

44. dakikada Uğurcan'ın degajında Onuachu'nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca cezaalanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+7. dakikada Edin Visca'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Rivas'ın soldan cezaalanına ortasında Lamkel Ze'nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada soldan cezaalanına sokulan Eren Elmalı'nın pasında arka direkte topla buluşan Paul Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

72. dakikada Hatayspor atağında Strandberg'in vuruşunda defansa çarpan topla buluşan Rigoberto Rivas'ın arka direkte gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada cezayayı üzerinde Dele-Bashiru'nun sert şutunda Lamkel Ze'nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 2-2

90+6 dakikada soldan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Görkem, Fernandes, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

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