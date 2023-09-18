Bakasetas’ın boynunda maç sonu korkutan görüntü!





BAKASETAS'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI



Galibiyet için çok mutluyuz. İlk derbimiz olan Galatasaray maçını kaybetmiştik, ikinci derbiyi kaybedemezdik. Rakibe fırsat vermedik. Maçı domine ettik. Batista Mendy ile çok fazla birlikte olamadık. Çünkü o idmandaydı, ben milli takıma gitmiştim. Çok çabuk uyum sağladı. genç bir oyuncu, kalitesini görebiliyorsunuz. Trabzonspor'da o bölgede oynuyorsanız, karakteristik özellikleriniz yüksek olmalı. Bugün onu gösterdi. Çok iyi başladı. Geleceği onun elinde. Ne kadar çalışmak istediği, neler yapacağı... Herkese neler yapabileceğini gösterdi.

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