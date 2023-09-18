Bakasetas'ın boynunda maç sonu korkutan görüntü!
Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Gergin bir ortama sahne olan karşılaşmada bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas'ın maçın ardından boynundaki görüntü dikkat çekti.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise ortam gerildi. Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın, Beşiktaş'tan Rosier ile yaşadığı tartışma sonrası boynunda oluşan izler dikkat çekti.
BAKASETAS'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI
Galibiyet için çok mutluyuz. İlk derbimiz olan Galatasaray maçını kaybetmiştik, ikinci derbiyi kaybedemezdik. Rakibe fırsat vermedik. Maçı domine ettik. Batista Mendy ile çok fazla birlikte olamadık. Çünkü o idmandaydı, ben milli takıma gitmiştim. Çok çabuk uyum sağladı. genç bir oyuncu, kalitesini görebiliyorsunuz. Trabzonspor'da o bölgede oynuyorsanız, karakteristik özellikleriniz yüksek olmalı. Bugün onu gösterdi. Çok iyi başladı. Geleceği onun elinde. Ne kadar çalışmak istediği, neler yapacağı... Herkese neler yapabileceğini gösterdi.
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