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Derbide Fırtına gibi esti! Trabzonspor 3-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Derbide Fırtına gibi esti! Trabzonspor 3-0 Beşiktaş MAÇ SONUCU

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig 5. hafta maçında karşı karşıya geldi. Volkan Bayarslan tarafından yönetilen Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde Fırtına sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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