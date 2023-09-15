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Son dakika | Trabzonspor Umut Güneş'i KAP bildirdi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Son dakika | Trabzonspor Umut Güneş’i KAP bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bugün... Trabzonspor Kulübü, Corendon Alanyaspor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

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