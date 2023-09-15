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Trabzonspor’da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Trabzonspor’da yeni transfer Bakic ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımın yeni transferi Ognjen Bakic de takıma katılıp, antrenmanda yer aldı.

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