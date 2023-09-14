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Edin Visca'dan yeni karar! İstanbul'a dönüyor

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Edin Visca’dan yeni karar! İstanbul’a dönüyor

2021-22 sezonunda Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Boşnak yıldız Edin Visca, hem Başakşehir hem de Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli yıldız, Trabzonspor'da geçirdiği sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Oynadığı maçlarda dikkat çekmeyi başaran Visca için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Süper Lig'in form ve performans açısından en istikrarlı oyuncularından birisi olan Edin Visca, Türkiye'de herkesin beğenisini kazanmayı başardı.

2021-22 sezonunda daha önce şampiyonluk yaşadığı RAMS Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Burada şampiyonluk sevinci yaşayan Boşnak yıldız, gösterdiği performansla dikkat çekti.

Attığı gol ve yaptığı asistlerler Süper Lig devlerinin de ilgisini çeken ve adı bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Visca için flaş bir iddia gündeme geldi.

SÜPER LİG EKİBİ VISCA'YA TALİP OLDU

RAMS Başakşehir'in Türkiye'ye kazandırdığı Edin Visca için eski kulübünün yeniden talip olduğu yazıldı.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın artık kadro planlamasında yer almakta zorlanan Boşnak yıldız için Başakşehir'in yeniden devreye girdiği ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre, Çağdaş Atan'ı teknik direktörlük görevine getiren RAMS Başakşehir yönetimi, Edin Visca'yı transfer etmek adına harekete geçti.

Ligde 3 hafta sonunda gol atamayan Başakşehir'in gol yollarında kullanması için Visca'yı transfer etmek istediği belirtildi. Boşnak yıldız Başakşehir kariyerinde 110 gol ve 118 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Başakşehir, transferin son 2 gününde Edin Visca için ciddi bir transfer görüşmesi yapacak. 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetimi ve teknik heyetinin ise vereceği karar merakla bekleniyor.

Başakşehir'deki 11 yıllık kariyerinde sadece 21 maç kaçıran Boşnak oyuncu, 2 yıllık Trabzonspor kariyerinde ise yaşadığı çeşitli sakatlıklardan dolayı tam 39 maç kaçırdı.

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