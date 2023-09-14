Edin Visca’dan yeni karar! İstanbul’a dönüyor

Ligde 3 hafta sonunda gol atamayan Başakşehir'in gol yollarında kullanması için Visca'yı transfer etmek istediği belirtildi. Boşnak yıldız Başakşehir kariyerinde 110 gol ve 118 asistlik müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Başakşehir, transferin son 2 gününde Edin Visca için ciddi bir transfer görüşmesi yapacak. 33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetimi ve teknik heyetinin ise vereceği karar merakla bekleniyor.

Başakşehir'deki 11 yıllık kariyerinde sadece 21 maç kaçıran Boşnak oyuncu, 2 yıllık Trabzonspor kariyerinde ise yaşadığı çeşitli sakatlıklardan dolayı tam 39 maç kaçırdı.