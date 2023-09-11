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Son dakika | Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Son dakika | Paul Onuachu resmen Trabzonspor’da

Son dakika Trabzonspor haberleri bugün... Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Southampton Kulübünden Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

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