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Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe şehre ayak bastı!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Trabzonspor’un yeni transferi Nicolas Pepe şehre ayak bastı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim Trabzon'a geldi. İşte detaylar...

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