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Son dakika | Trabzonspor Pepe'yi resmen açıkladı

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Son dakika | Trabzonspor Pepe’yi resmen açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi bugün... Trabzonspor, Arsenal'dan kadrosuna kattığı Nicolas Pepe'yi KAP'a bildirdi.

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