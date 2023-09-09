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Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu şehre geldi!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu şehre geldi!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni forvetine kavuştu. Bordo-mavililerin İngiliz ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Paul Onuachu, şehre geldi. Trabzonsporlu taraftarlar, yıldız futbolcuyu coşkuyla karşıladı.

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