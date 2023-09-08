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Trabzonspor Batista Mendy'i resmen açıkladı!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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Trabzonspor Batista Mendy’i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Batista Mendy'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Oyuncunun bordo-mavililere maliyeti de belli oldu.

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