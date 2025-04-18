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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.04.2025 10:16
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Sivasspor, Süper Lig’de yarın Kasımpaşa’ya konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra İstanbul'a gidecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita, kaleci Djordje Nikolic, kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic ile sarı kart cezalıları Murat Paluli ile Charilaos Charisis Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.
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