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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 25.04.2025 10:10
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Sivasspor, Süper Lig’de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 31 puan topladı.

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Sivasspor, Süper Lig’de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, Süper Lig’de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, Süper Lig’de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak
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