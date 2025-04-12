Sivasspor Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak!
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın (13 Nisan Pazar) sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.