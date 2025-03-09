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Süper Lig'de şoke eden sakatlıklar: Yıldız isimler hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 14:00 Güncelleme: 09.03.2025 14:32
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Süper Lig’de şoke eden sakatlıklar: Yıldız isimler hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin 3. dakikasında Rey Manaj ile Koray Günter kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan Manaj, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastane götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.

Raj Manaj sakatlığı sonrasında hastaneye kaldırıldı (AA)Raj Manaj sakatlığı sonrasında hastaneye kaldırıldı (AA)

Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasındaki bir pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştı. Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Manaj'la ilgili bilgi veren yayıncı kuruluş, deneyimli golcünün bilincinin açıldığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

SİMİC DE HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Manaj'ın yerine oyuna giren Simic de Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastane götürüldü.

DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Manaj'ın, Göztepe ile oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Süper Lig’de şoke eden sakatlıklar: Yıldız isimler hastaneye kaldırıldı Süper Lig’de şoke eden sakatlıklar: Yıldız isimler hastaneye kaldırıldı Süper Lig’de şoke eden sakatlıklar: Yıldız isimler hastaneye kaldırıldı
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