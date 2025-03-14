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Sivasspor'da Hatayspor mesaisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.03.2025 13:01
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Sivasspor’da Hatayspor mesaisi

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha maçla idmanı tamamladı.

Tedavi ve bireysel çalışmalarına devam eden Azizbek Turgunboev, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yiğidolar bugün Mersin'e gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Hatayspor ile Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.
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