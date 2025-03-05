05 Mart 2025, Çarşamba
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Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 12:36 Güncelleme: 05.03.2025 12:53
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Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

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Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi
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