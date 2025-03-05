Sivasspor’da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN