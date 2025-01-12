Sivasspor’dan iki takviye! Süper Lig tecrübesi olan isimler imzaladı

BİRİ KİRALIK BİRİ BONSERVİSİYLE

Sivasspor Kulübü, Efkan Bekiroğlu ile satın alma opsiyonu kırmızı-beyazlı kulübe ait olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Sivas temsilcisi, Tolga Ciğerci ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Nordenham kentinde 1992 yılında dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı.

Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele etti.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 de asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını giydi.