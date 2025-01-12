Sivasspor'dan iki takviye! Süper Lig tecrübesi olan isimler imzaladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, iki deneyimli futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı-beyazlılar bu kapsamda Trendyol 1javascript:;. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcular Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.
SİVAS'TAN İKİ TRANSFER
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen iki oyuncu, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.
Almanya'nın Dachau kentinde 1995'te doğan Efkan Bekiroğlu, futbol kariyerine SC Fürstenfeldbruck altyapısında başladı.
Ardından FC Unterföhring, Augsburg II ve 1860 Münih formaları giyen Efkan, 2020-2021 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Corendon Alanyaspor'da forma giydi ve son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele etti.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 326 maça çıktı, 93 gol atıp 41 asist yaptı.
BİRİ KİRALIK BİRİ BONSERVİSİYLE
Sivasspor Kulübü, Efkan Bekiroğlu ile satın alma opsiyonu kırmızı-beyazlı kulübe ait olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
Sivas temsilcisi, Tolga Ciğerci ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Almanya'nın Nordenham kentinde 1992 yılında dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı.
Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele etti.
Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 de asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını giydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tediye ödemeleri ne zaman? 2025 İşçiye ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?
- BİM 14-17 Ocak Aktüel Kataloğu: Mama sandalyesi, aktivite minderi, ana kucağı...
- Leke tutmayan cam silme formülü: Camlarınızı pırıl pırıl yapmanın pratik yolu
- Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?
- Emekliye mühim tarihler sıralandı! Cuma ve Pazartesi günü IBAN'a yatacak: 14.469, 17.250, 19.000 TL...
- Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? 2024 MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin aslen nereli?
- 90 saniyede hafızanızı güçlendirin! Yumruğunuzu sıkarak beyninizi harekete geçirin
- MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef kupası sahibini buluyor
- Uzmanlar uyarıyor: Yemekten hemen sonra çay içmeyin! Sağlığı tehdit ediyor
- Yumurtaları soymanın en pratik yolu! 5 saniyede kabuğundan şıp diye ayrılıyor
- Kuru ve inatçı öksürüğü anında kesiyor: Rahat bir nefes almanızı sağlıyor
- Hasadı başladı, tarım sektörünün umut ışığı oldu: 6 adeti 77 bin TL'ye alıcı buldu!