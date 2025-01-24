Sivasspor 3 puan hasretine son vermek istiyor

Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Kayserispor maçıyla 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.



SİVASSPOR'DA 3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sivasspor'da 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda Jan Bieganski, Rey Manaj ve Uğur Çiftçi, Kayserispor mücadelesinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Eyüpspor müsabakasında görev alamayacak.



6 EKSİK



Kırmızı-beyazlılarda bu maç öncesi 6 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Mehmet Albayrak, Jan Bieganski, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Efkan Bekiroğlu ve sarı kart cezalısı olan Fode Koita, yarın forma giyemeyecek.

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