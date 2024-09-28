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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 14:23
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Sivasspor’a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti. Bülent Uygun, Vincenzo Montella'ya Sivasspor logolu el işçiliği tabak ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti.

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