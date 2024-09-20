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Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 19:09
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Sivasspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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