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Net Global Sivasspor'dan Rey Manaj kararı!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:02
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Net Global Sivasspor’dan Rey Manaj kararı!

Net Global Sivasspor'da hastalığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

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