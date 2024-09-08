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Sivasspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 19:27
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Sivasspor Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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