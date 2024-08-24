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ikas Eyüpspor Sivasspor'u tek golle geçti! Namağlup lider oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 23:07
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ikas Eyüpspor Sivasspor’u tek golle geçti! Namağlup lider oldu

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni takımlarından ikas Eyüpspor deplasmanda Net Global Sivasspor'un konuğu oldu. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi maçı attığı tek golle kazanırken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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