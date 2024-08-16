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Sivasspor Jan Bieganski’yi transfer etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:50
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Sivasspor Jan Bieganski’yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Polonyalı futbolcu Jan Bieganski'yi renklerine bağladı.

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