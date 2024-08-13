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Sivasspor, Keita Balde'yi transfer etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 06:36
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Sivasspor, Keita Balde’yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

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