15 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Demir Grup Sivasspor Haberleri Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak!

Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak!

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2024
ABONE OL
Sivasspor, Adana Demirspor’a konuk olacak!

Son dakika spor haberi! EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA