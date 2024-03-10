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Sivasspor'un 6 maçlık serisine Alanyaspor son verdi

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Sivasspor’un 6 maçlık serisine Alanyaspor son verdi

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayan Sivasspor, sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı. Bu sonuçla ev sahibi ekibin 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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