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Haberler Galeri TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonları açıkladı. 26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında VAR'a gitmediği için TFF, bu maçlarla ilgili herhangi bir kayıt paylaşmadı. İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 00:29
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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig’de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı hayata geçirdi. Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları TFF'nin resmi Youtube hesabında yayımlandı.

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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig’de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konu etti.

1-1 sona eren karşılaşmada hakem Kadir Sağlam, maçın 78. dakikasında VAR'a giderek Kasımpaşa'nın golünü elle oynama gerekçesiyle iptal etti. VAR kayıtlarında golün iptal edilmesi kararı şu şekilde alındı;

VAR hakemi: Potansiyel elle oynama için inceleme öneriyorum sana.

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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig’de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI
Hakem Kadir Sağlam: Geldim

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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig’de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI
VAR hakemi: Elinin açıklığını gösteriyorum sana, biraz daha geri gel.

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TFF, Süper Lig’de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig’de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

KASIMPAŞA-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI
Hakem Kadir Sağlam: Evet tamam gördüm eli.

VAR hakemi: Şimdi APP'yi bitireceğim buradan.