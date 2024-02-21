TFF, Süper Lig'de VAR kayıtlarını açıkladı! İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftada oynanan maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonları açıkladı. 26. haftada hakemler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında VAR'a gitmediği için TFF, bu maçlarla ilgili herhangi bir kayıt paylaşmadı. İşte Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları...

Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 00:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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