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EMS Yapı Sivasspor Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 3-2

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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EMS Yapı Sivasspor Ankara Keçiörengücü maç sonucu: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında EMS Yapı Sivasspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Sivasspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup ederek turnuvada üst tura yükseldi. İşte detaylar...

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