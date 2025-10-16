Samsunspor-Dinamo Kiev maçının biletleri satışa çıktı

16 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.10.2025 13:21
UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor-Dinamo Kiev maçı için biletler satışa çıktı. Maç, 23 Ekim Perşembe 22.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Samsunspor-Dinamo Kiev maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak UEFA Konferans Ligi grup maçı için bilet satış süreci başladı.

Bilet fiyatlarının 720 ile 4 bin 750 lira arasında değiştiği kaydedildi.

