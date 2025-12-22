Teknik arıza faciaya neden oluyordu! Tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Topkapı'da durağında seferini yapan tramvay, raydan çıktı. Tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edilirken, seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapılıyor.
TEKNİK ARIZA
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapılırken olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
"T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı