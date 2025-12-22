Haberler Tıkla Haberleri Teknik arıza faciaya neden oluyordu! Tramvay raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında henüz bilinmeyen bir nedenle Topkapı durağından raydan çıkan tramvay, yürekleri ağza getirdi. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken seferle Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapıldığı belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:23
Topkapı'da durağında seferini yapan tramvay, raydan çıktı. Tramvayda bulunan yolcular ekipler tarafından tahliye edilirken, seferler Fetihkapı ile Mescid-i Selam arasında yapılıyor.

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan açıklama yapılırken olayın teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

