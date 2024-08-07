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Samsunspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:30
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Samsunspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Samsunspor, yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Samsunspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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