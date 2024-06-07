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Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırdı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile yollarını ayırma kararı aldı.

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