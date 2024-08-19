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Samsunspor 11 maç sonra deplasmanda kazandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:30
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Samsunspor 11 maç sonra deplasmanda kazandı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde 11 maç (260 gün) sonra deplasmandan galibiyeti yaşadı.

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