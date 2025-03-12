12 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor'dan "sakatlık" açıklaması

Çaykur Rizespor'dan "sakatlık" açıklaması

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 13:58
ABONE OL
Çaykur Rizespor’dan sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Akintola'nın Onvo Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatılarak, yapılan muayenede oyuncunun sağ omuz ekleminde zorlanma tespit edildiğini belirtti.

Türüt, Ghezzal'ın sol dizinde ve arka adalesinde ödem ile hafif dereceli bağ sakatlığı yaşadığını, Abdülkadir Ömür'ün ise yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol dizinde kemik ödemi tespit edildiğini ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Rizespor’dan sakatlık açıklaması Çaykur Rizespor’dan sakatlık açıklaması Çaykur Rizespor’dan sakatlık açıklaması
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör