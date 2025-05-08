Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor!
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesi yarın(9 Mayıs Cuma) 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe Başakşehir'e konuk olacak. Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray ise Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'taki Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 35. haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 MAYIS CUMARTESİ:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)