Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir : Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u kendi sahasında 3-1'lik skorla mağlup eden Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor iyi bir takım. Lig üçe bölünmüştü; altakiler, ortadakiler ve yukardakiler diye.

Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk. İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık. Tam da görmedik, ilginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Alanyaspor takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.