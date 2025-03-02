02 Mart 2025, Pazar
Haberler Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir : Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir : Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 18:20 Güncelleme: 02.03.2025 18:21
ABONE OL
Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir : Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir 'Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan biran önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u kendi sahasında 3-1'lik skorla mağlup eden Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Osman Demir, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor iyi bir takım. Lig üçe bölünmüştü; altakiler, ortadakiler ve yukardakiler diye.

OSMAN DEMİR: ALDIĞIMIZ ÜÇ PUANLA BİRAZ NEFES ALMIŞ OLDUK

Ortada sıkışmış bir grup vardı. Biz de bu grubun içindeydik. Buradan bir an önce sıyrılmak istiyorduk. Aldığımız üç puanla biraz nefes almış olduk. İlk yarı oyun biraz durgun geçti. Oyunu tutmak istedik. Ama ikinci yarı başında Ghezzal'ın attığı çok güzel bir golle biraz daha tempomuzu artırdık. Tam da görmedik, ilginç bir penaltı golü yedik. Ama ondan sonra baskımıza devam ettik. İkinci ve üçüncü golleri bularak üç puanı kazanmasını bildik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Alanyaspor takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör