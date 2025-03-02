Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Ghezzal'ın harika golüyle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor'da 65. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Sporar gole çevirerek skorda yeniden eşitliği sağladı.

Golden sonra baskılarını artıran Rizespor, Ali Sowe'un 71. dakikada kaydettiği golle yeniden öne geçti.

Ev sahibi ekipte maçın en etkili isimlerinden olan Ibrahim Olawoyin 85. dakikada sahneye çıkarak attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 3-1