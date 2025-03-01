Çaykur Rizespor, yarın sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile mücadele edecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Çaykur Rizespor, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 30 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor, Alanyaspor ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 1-0 yenilmişti.
Yeşil-mavililer, son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.